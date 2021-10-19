صور- أزياء الإسبانية جويا توليدو.. صاحبة الـ 52 عاما

جدة - نرمين السيد - وتألقت جويا توليدو أيضا فى مجال التمثيل وشاركت فى العديد من الأفلام الإسبانية. وتحرص جويا على مشاركة متابعيها أزيائها المختلفة سواء فى الأفلام أو عروض الأزياء أو جلسات التصوير، وتنال إعجابهم لبساطتها. وبالرغم من أن جويا توليدو تبلغ من العمر 52 عاما، إلا أنها تتميز بأناقتها ورشاقة قوامها.

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