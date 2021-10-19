غدا.. سيل من الرياح الشمسية تصل إلى الأرض

جدة - نرمين السيد - وأفاد الخبراء، أن تلك المادة الغازية تدفقت من ثقب إكليلى كبير مؤقت تشكل فى الغلاف الجوى للشمس، وقد تصل سرعات الرياح الشمسية إلى 500 كيلو متر بالثانية، مما يؤدى إلى ظهور الشفق القطبى حول الدائرة القطبية الشمالية ولا توجد تأثيرات أخرى.
وأوضح خبراء الفلك، أن الرياح الشمسية عبارة عن جسيمات مشحونة – بلازما – تحتوى فى الغالب على إلكترونات وبروتونات، وأن الثقب الإكليلى عبارة عن فجوة مؤقتة تحدث فى الغلاف الجوى للشمس عندما تفتح خطوط المجال المغناطيسى مما يسمح للريح الشمسية بالتدفق نحو الفضاء.
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