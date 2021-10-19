بـ 80 جنيها.. أبل تكشف عن خدمة «Apple Music Voice»

جدة - نرمين السيد - وتساعد خدمة "Apple Music Voice" مستخدمى أبل توفير أكثر من 90 مليون أغنية، مقابل 4.99 دولار أمريكى أى حوالى 80 جنيها مصريا.
وأطلقت آبل خدمة Apple Music Voice مع عشرات الآلاف من قوائم التشغيل، والمئات من قوائم التشغيل المزاجية والأنشطة الجديدة، مع دمجها مع مساعد آبل الذكى Siri سيرى، وذلك لكل حالة مزاجية ونشاط مصمم للطلبات الصوتية السهلة.
وتتوفر الخدمة قريبا فى 17 دولة منها أستراليا وألمانيا وفرنسا والهند وأيرلندا وإيطاليا واليابان وغيرها.
ويمكن تشغيل الخدمة مع بعض الأجهزة وهى جهاز الصوت الذكى HomePod mini، وسماعات AirPods، وكذلك هواتف آيفون أو أى جهاز آخر من آبل، بالإضافة إلى استخدامها مع CarPlay.
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