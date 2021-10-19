غرف خاصة للبكاء فى إسبانيا للتخفيف من ضغوطات الحياة

جدة - نرمين السيد - ويوجد بأحد شوارع مدريد الإسبانية، شقة تحتوى على غرف تم تخصيصها للبكاء لمساعدة الآخرين فى التخلص من الضغوطات الاجتماعية اليومية، والتخلص من الكآبة والمتاعب النفسية.

وأشارت وكالة "سبوتنيك" نقلا عن موقع أمريكى، أن تلك الغرف تم إعدادها بسبب منع البكاء فى الأماكن العامة بإسبانيا، لذا بدأ التفكير فى ذلك المشروع الذى يعالج الصحة النفسية.

وتهتم اللافتات المعلقة على الغرفة بدعوة الآخرين إلى الدخول والبكاء، وكُتب على إحداها مثلا "أنا أيضا أعانى من القلق"، كما يتم توفير هواتف وقائمة بأسماء أطباء نفسيين للاتصال بهم والتحدث معهم عند الشعور بالإحباط.