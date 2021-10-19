على طريقة «لعبة الحبار» .. تحد لصنع الحلوى بمخبز صينى

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم" يمكن للزبائن التظاهر بأنهم أحد شخصيات المسلسل والمشاركة فى تحدى صنع الحلوى مقابل 9 دولارات، من خلال تشكيل السكر وصودا الخبز إلى بسكويت.

وأضاف التقرير أن التحدى لا يوجد له مكافأة أو عقاب على عكس المسلسل، الذى يحصل الفائزون فيه على جوائز نقدية ضخمة ويُعاقب الخاسرون بالموت.

وأوضحت صاحبة المخبز، هاو جينج، أن المشاركون بالتحدى يستغرقون نحو 10 دقائق، يستخدمون أشكالًا من قوالب بسكويت معدنية، ويذيبون السكر، ويضيفون صودا الخبز، ثم يحولون الخليط إلى أشكال، وتعد المرحلة الأخيرة صعبة لأن الخليط يتماسك بسرعة ويصبح هشا وعرضة للتشقق.