أبل تطرح مكبرات صوت مصغرة بألوان جديدة بسعر 99 دولار

جدة - نرمين السيد - واهتمت أبل بتحسين جودة الصوت لجهاز "HomePod mini"، ويعمل مع هواتف آيفون ومساعد آبل الصوتى سيرى.
وجاء مكبر الصوت الذكى بألوان جديدة وهى الأصفر والبرتقالى والأزرق بجانب الأبيض والرمادى.
ويوفر جهاز مكبر الصوت الذكى HomePod mini تجربة استماع للموسيقى واقتران مع Siri، ومنتجات وخدمات آبل الأخرى، مع تحكم منزلى بسيط وآمن، وحماية خصوصية المستخدمين، كما يحافظ على وضوح الصوت.
وعند وضع HomePod mini فى غرف متعددة، تتيح مكبرات الصوت المصغرة للمستخدمين تشغيل نفس الموسيقى فى جميع أنحاء المنزل، وكل ذلك بمزامنة مثالية أو أغنية مختلفة بكل الغرف.
وكشفت أبل أنها تطرح مكبر الصوت الجديد بداية من نوفمبر المقبل بسعر يبلغ 99 دولارا أى ما يعادل 1500 جنيه مصرى.
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