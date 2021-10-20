الشباب شباب الروح.. عجوز هندية تنجب طفلها الأول فى الـ 70 من عمرها

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عرضت العجوز الهندية جيفونبن رابارى، وزوجها مالدارى، ذو الـ 75 سنة، طفلهما الذى لم يكشفا عن اسمه، على الصحفيين بفخر، قائلين، إنهما أنجباه بواسطة التلقيح الاصطناعى.

وأكدت ربارى فى حديثها للصحفيين أنها تبلغ من العمر 70 سنة بالرغم من عدم امتلاكها لأى بطاقة هوية تثبت ذلك، فيما يعتقد أنها ثانى أكبر الأمهات سنا بالعالم، بعد سيدة هندية أخرى اسمها إراماتى مانجاياما، أنجبت توأمًا فى سبتمبر 2019 عن عمر يناهز 74 عامًا.

ويقول طبيب ناريش بهانوشالى، إن هذه كانت من بين أندر حالات الإنجاب التى رآها، مشيرًا غلى أنه أخبرهما من قبل أنها ليس بإمكانهما أن ينجبا طفلًا وهما فى هذا السن ولكن كان لديهما إصرار على ذلك، وهو ما حدث بالفعل من خلال التلقيح الاصطناعى.