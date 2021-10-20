«فيسبوك» تخطط لتغيير اسم الشركة خلال أيام

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع ذا فيرج التقنى، اليوم الأربعاء، أن تغيير اسم الشركة يعكس تركيزها على مشروع metaverse العملاق، إذ تعتزم الشركة توظيف 10 آلاف فرد فى الاتحاد الأوروبى لهذا الغرض.
ويخطط الرئيس التنفيذى مارك زوكربيرج للحديث عن تغيير الاسم فى مؤتمر الشركة السنوى Connect فى 28 أكتوبر الجارى، ولكن وفقا لـ"ذا فيرج" من الممكن الكشف عن اسم الشركة قريبا.
ويهدف تغيير الاسم إلى الإشارة إلى طموح عملاق التكنولوجيا فى أن يكون معروفا بأكثر من وسائل التواصل الاجتماعى.
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