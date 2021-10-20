بعد تصدر أحمد يونس تريند تويتر.. المغردون: رقم واحد كالعادة

جدة - نرمين السيد - وعلق الإعلامى أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" عن احتلاله التريند الأول، وقال: "صبحاوى علطول مع يونس التريند الأول فى مصر على تويتر.. صباحكوا خير وسعادة يا أحلى صبحاوية".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج عبر حساباتهم الشخصية على "تويتر": "ابدأ يومك مع يونس"، "رقم واحد كالعادة"، "أفضل توقيت".

وتضمنت حلقة اليوم الأربعاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.