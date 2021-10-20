نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. خريطة الكثافات بالقاهرة والجيزة

جدة - نرمين السيد - وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه القبلى والبحرى، فيما عدا محافظة الإسكندرية التى ظهرت بها كثافات عند محور فيكتور إمانويل وفى أبو قير تحديدا عند منطقة كفر عبده.

وكشف صابر أن محافظة القليوبية تشهد زحاما فى الطريق الزراعى المتجه إلى مناطق ميت نما، نتيجة لوجود أعمال أعلى الطريق الدائرى.

ولفت صابر، إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات المرورية بجميع المحاور.

وقال إن قطاعات الطرق الدائرية بتعمل بشكل مرض ما عدا أعلى مناطق الكونيسة والمنيب وأعلى الأوتوستراد ومنزل الدائرى المتجه من الطريق الزراعى إلى محور 26 يوليو وكذلك عند ناهيا فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج.

كما عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة خدمات مرورية بإشراف اللواء/ عمرو البيلى، بما يتلاءم مع مواعيد بدء اليوم الدراسى بنطاق المدارس والجامعات.

ووجه اللواء، محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستيعاب أكبر قدر من حركة السيارات خلال فترة الذورة الصباحية.

وأشار إلى المناطق المزدحمة فى محافظة الجيزة ومنها: شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة القادم من كوبرى فيصل إلى مناطق الدقى يفضل سلوك محور شارع الجامعة أو شارع مراد، وأعلى كوبرى الجيزة المعدنى القادم من مناطق الهرم ومتجه إلى ميدان الجيزة، وشارع فيصل يكون هو الأفضل فى ذلك التوقيت.

بينما محافظة القاهرة تشهد زحاما أعلى كوبرى الحدائق لوجود سيارة معطلة وتم الانتهاء منها، وكذلك كوبرى الحلمية للقادم من المطرية إلى مناطق التجنيد ومصر الجديدة ويعد كوبرى سرايا القبة بديل جيد، مضيفا الزحام فى الكورنيش عند منطقة الساحل المتجه لماسبيرو.