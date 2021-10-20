«أوبو» تطور معالجات إلكترونية لهواتفها الرائدة

جدة - نرمين السيد - وأوضح "ذا فيرج" أن خطة (Oppo) تتمثل فى إطلاق تلك المعالجات (SoCs) المخصصة فى عام 2023 أو 2024 اعتمادا على سرعة التطوير. وتستهدف "أوبو" استخدام تقنية معالجة 3 نانومتر المتقدمة للمعالجات، وإذا تم تنفيذ الخطط، فستكون أوبو أحدث شركة تصنيع هواتف ذكية تتولى التحكم فى تصميم المعالجات الخاص بها. وأطلقت جوجل هاتفى Pixel 6 و6 Pro، وهما: أول هواتفها المزودة بمعالج مخصص يسمى Tensor، وتصمم آبل وسامسونج يضا رقائق الهواتف الذكية الخاصة بهما، كما فعلت هواوى الصينية الخطوة ذاتها قبل العقوبات الأمريكية التى أثرت على أعمالها فى مجال الهواتف المحمولة.

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