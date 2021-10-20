صباحك ومطرحك.. أحمد يونس يتحدث عن قواعد السعادة «متبصش فى طبق غيرك»

جدة - نرمين السيد - وأشار أحمد يونس فى "صباحك ومطرحك" إلى ضرورة الرضا الداخلى، وعدم جعل إعجاب الآخرين مصدر التأثير على السعادة الداخلية.

ونصح بالاستفادة من كل التجارب التى نمر بها فى حياتنا مهما كانت صعبة، والتعامل معها كتحدٍ لأجل التعلم بتجنب المواقف التى تعيق السعادة.

وشدد على تجنب الغضب والتعود على السعادة والتعامل مع الحياة وكأنها عزومة "اللى يتقدملك كل منه ومتبصش فى طبق غيرك".