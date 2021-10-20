فى اليوم العالمى للشيفات.. طريقة تحضير صينية السمك بالخضار

جدة - نرمين السيد - ويستهدف اليوم العالمى للشيفات، التقارب بين الشعوب عبر أطباقها ومذاقها وعاداتها. وخلال اليوم العالمى للشيفات، نقدم للأمهات التى تعتبر "الشيف" فى كل منزل، طريقة تحضير صينية السمك بالخضار بشكل غير تقليدى. وتساهم صينية السمك فى إمداد الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن المهمة مثل الكالسيوم والفوسفور والحديد والزنك، وغيرها. ولتحضير صينية السمك بالخضار بسهولة، نحتاج لبعض المقادير وهى: -4 أسماك. -2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. -ربع كوب من الليمون الطازج. -6 فصوص من الثوم المهروس. -كوب من البقدونس المفروم. -ملعقة صغيرة من الكمون. -ملعقة صغيرة من الكركم. -نصف ملعقة صغيرة من الزعفران المطحون. -ملعقة صغيرة من البابريكا. -نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. -2 ملعقة صغيرة من الملح. -3 حبات من الجزر كبيرة الحجم ومقطعة شرائح. -حبة من الفلفل الأخضر المقطع الشرائح. -بصلة كبيرة الحجم مقطعة شرائح دائرية. -حبة طماطم كبيرة مقشرة ومفرومة. -حبة ليمونة كبيرة الحجم ومقطعة شرائح. -2 طماطم كبيرة الحجم مقطعة شرائح. طريقة التحضير: يغسل السمك بالماء وتصفيته، وفى مقلاة عميقة يوضع زيت الزيتون وعصير الليمون والثوم والبقدونس والكمون والكركم والزعفران والبابريكا والفلفل والملح وخلطهم جيدا وتترك لدقائق عدة. ويوزع قليل من خليط البهارات فى داخل وخارج السمك وتدليكه جيدا حتى يشرب نكهات البهارات. وتضاف الطماطم المفرومة على بقية تتبيلة البهارات، وفى صينية فرن واسعة يتم توزيع نصف كمية الجزر، الفلفل الأخضر، الفلفل الحلو، البصل، الليمون والطماطم الشرائح. ويجب توزيع حبات السمك فوق الخضراوات ثم توزيع خليط التتبيلة والطماطم المفرومة ثم بقية الخضراوات. وأخيرا يوضع السمك فى فرن على حرارة 19 لمدة ساعة تقريبا حتى تنضج الخضراوات والسمك.

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