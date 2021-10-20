قبل أيام من طرحه.. إمكانيات هاتف «iQOO Z5x»

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف فيفو الجديد "iQOO Z5x" بشاشة من نوع LCD قياس 6.7 بوصة بجودة عرض FHD+، مع قدرته على مقاومة المياه والغبار.

وتتوفر بالهاتف كاميرا خلفية مزدوجة، تأتى الرئيسية منها بدقة 50 ميجابيكسل، مع عدسة ثانوية بدقة 8 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو والتى تأتى بدقة 20 ميجابيكسل.

ويقترن "iQOO Z5x" بذاكرة عشوائية سعتها 6 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجا بايت، وفقا لموقع "GSMArena".

كما يحتوى الهاتف على بطارية تبلغ بقوة 5000 ميللى أمبير، وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 40 وات.