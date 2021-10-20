أكاديمية البحث العلمى تطلق مبادرة لتعظيم الاستفادة من قطرة المياه

ودعت الأكاديمية فى بيان أصدرته اليوم الأربعاء، جميع الباحثين المصريين من المراكز والمعاهد البحثية والجامعات المصرية داخل مصر، وأيضا الباحثيين المصريين بالخارج بالتنسيق مع مجموعات بحثية وعلماء فى الداخل للإطلاع على الشروط وملء استمارة التقدم للمبادرة فى موعد أقصاه 7 نوفمبر المقبل، حيث سيتم التعاقد مع المقترحات الفائزة المقدمة فى ديسمبر القادم.
وأشارت إلى أن المبادرة تستهدف تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة لتعظيم الاستفادة من قطرة المياه فى إنتاج الغذاء، وهو توجه تتبناه المؤسسات الدولية، مثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، موضحة أن المبادرة تركز فى تحقيق أهدافها على عدة محاور، وهى: تكنولوجيات الرى الذكية وتعظيم كفاءة الرى، مجالات الزراعة الذكية واستخدام التكنولوجيات الناشئة (الذكاء الاصطناعى - إنترنت الأشياء)، مجالات الاستشعار عن بعد والرصد، دراسات استراتيجية لتحقيق التوازن بين الأمن المائى والنمو السكانى وتطلعات التنمية، دراسات استراتيجية واستشرافية نحو تحقيق الأمن المائى.
ونوهت بأن المبادرة تأتى ضمن الخطة الاستراتيجية والتنفيذية للأكاديمية (2018 - 2022)، والتى تولى أهمية قصوى لتطبيق مخرجات البحث العلمى وتعميق التصنيع المحلى، بالتوازى مع تهيئة بيئة مشجعة للبحث العلمى ودعم البحوث الأساسية والبينية ونشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والإبتكار.
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