«فيسبوك» تختبر ميزة جديدة للمستخدمين

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة إلى أن الميزة الجديدة يتم اختبارها على مستوى العالم لدى الأفراد الذين لديهم ملفات تعريف على فيسبوك مرتبطة بحساب شخصى أو منشئ أو تجارى على موقع إنستجرام التابع للشركة، وفقا لموقع "telecom".

وتسمح الشركة للمستخدمين بالنشر المتقاطع لمنشورات القصص ومقاطع ريلز الخاصة بهم على إنستجرام لفيسبوك، وفقا لموقع "TechCrunch".

وعند توفرها، يمكن للمستخدمين رؤية الميزة فى مربع النشر بتطبيق فيسبوك، حيث يظهر زر النشر أو إيقاف النشر الفورى لتدوينات المستخدمين على إنستجرام، وبمجرد النقر عليها سيتم نقل المستخدم إلى شاشة جديدة حيث يمكن للمرء اختيار مشاركة المنشور على فيسبوك مع حساب على إنستجرام المتصل أيضا.

ووفقا للتقرير سيتمكن المستخدمون من نشر صور فردية على إنستجرام أو مقاطع فيديو فردية أو ألبومات صور متعددة تصل إلى 10 صور.

وفى الوقت الحالى، لا تدعم ميزة المشاركة فيسبوك الجديدة، التنسيقات الأخرى مثل ملفات GIF واستطلاعات الرأى وألبومات الصور التى تحتوى على أكثر من 10 صور غير مؤهلة للنشر المشترك.