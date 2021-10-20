عملة بيتكوين الرقمية تُسجل أعلى مستوى فى تاريخها

جدة - نرمين السيد - وارتفع سعر العملة الرقمية الأعلى قيمة عالميًا على منصة "بينانس" بنسبة 5.20 بالمئة ليبلغ 65.9 ألف دولارا، فيما كانت قد صعدت فى وقت سابق من اليوم إلى 66.2 ألف دولار.

وكانت العملة الرقمية قد بدأت فى تحقيق مكاسب وزيادات اليوم بعدما بدأ أول صندوق مؤشرات متداولة للعقود الآجلة للعملة الافتراضية فى الولايات المتحدة تداوله أمس.