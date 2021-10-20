إيزابيل جولارت.. أناقة ورشاقة فى جلسات التصوير

جدة - نرمين السيد - وتتميز إيزابيل جولارت بإطلالاتها الناعمة التى جعلتها تتألق فى مجال الأزياء والموضة وتحصل على شعبية كبيرة بين محبيها.

وتألقت إيزابيل بدورها كعارضة أزياء، وشاركت فى الكثير من عروض الأزياء، وظهرت على أغلفة المجلات العالمية.

وتحرص جولارت على ممارسة التمارين الرياضية من أجل الحفاظ على رشاقتها وقوامها الممشوق، لذا تثير حيرة الفتيات من حولها.

وتشارك متابعيها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام" بأبرز إطلالاتها التى نالت إعجاب متابعيها الذين يقتربون إلى 5 مليون متابع.