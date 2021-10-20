سناب تدخل عالم تقنيات الواقع المعزز

جدة - نرمين السيد - وتبعا للشركة فإن استوديو Arcadia سيكون مؤسسة تابعة لها، وسيعمل على تطوير تطبيقات الواقع المعزز التى سيستخدمها عملاؤها وشركاؤها فى الترويج لمنتجاتهم عبر الإنترنت، كما سيعمل مع المطورين والشركات المتخصصة بهذا النوع من التقنيات.
وبحسب "روسيا اليوم"، من المفترض أن يقدم هذا الاستوديو الخدمات لعملائه بثلاث طرق: إما تصميم المنتجات والتطبيقات الدعائية التى تعمل مع تقنيات AR وتقديمها للعميل، أو تنفيذ بعض المهام المحددة التى يطلبها العميل فيما يتعلق بالتطبيقات، أو تقديم الخبرات والاستشارات وتقديم المعلومات فيما يتعلق بالواقع المعزز عبر تقارير وندوات تحليلية.
وحول الموضوع قال جيف ميلر، رئيس قسم الاستراتيجية الإبداعية فى شركة سناب: إن الاستوديو الجديد يساعد العلامات التجارية فى بناء تجارب الواقع المعزز، وذلك يخدم "سناب شات" أو أى تطبيقات أو مواقع تواصل اجتماعى أخرى.
ومن بين العملاء الأوائل للاستوديو الجديد ستكون عدة شركات وعلامات تجارية مثل: P&G Beauty، و Shake Shack، وVerizon، وWorld Wrestling Entertainment
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