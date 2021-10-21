طبيب بريطانى يبتكر خوذة تحسن الذاكرة ووظائف الدماغ

جدة - نرمين السيد - ووجدت دراسة تجريبية على أدمغة المتطوعين الأصحاء تحسينات ملحوظة فى الذاكرة والوظائف الحركية فى الدماغ ومهارات المعالجة.

قال باحثون بريطانيون، وفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية، إن ارتداء خوذة تقدم العلاج بالأشعة تحت الحمراء يمكن أن يحسن حياة مرضى الخرف.

ويقول فريق الباحثين بقيادة الدكتور بول شازوت من جامعة دورهام والدكتور جوردون دوجال إن هذا النوع من العلاج قد يفيد أيضًا المصابين بالخرف. وشددوا على أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول العلاج الضوئى عبر الجمجمة، لكن نتائجهم كانت إيجابية.

وأضاف شازوت: هناك مؤشرات واعدة على أن العلاج باستخدام ضوء الأشعة تحت الحمراء قد يكون مفيدًا أيضًا للأشخاص المصابين بالخرف وهذا أمر يستحق الاستكشاف.

وتأتى هذه الأبحاث تكملة لدراسة أمريكية أشارت إلى أن العلاج بالأشعة تحت الحمراء كان له تأثير إيجابى على الأشخاص المصابين بالخرف الخفيف إلى المتوسط. وأوضح الدكتور شازوت أن الأطوال الموجية المعينة للأشعة تحت الحمراء معروفة بأنها تساعد فى التخفيف من تلف الخلايا العصبية.

ولاحظ الباحثون تحسنًا ملحوظًا فى الوظيفة الحركية والذاكرة وسرعة معالجة الدماغ لدى أولئك الذين يستخدمون خوذة العلاج، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.