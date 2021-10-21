اكتشاف جديد قد يعيد الحياة إلى الديناصورات

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ صحيفة "ذا صن" البريطانية، يعتقد العلماء أن هذا الاكتشاف من الممكن أن يجعلهم قادرين على استنساخ الديناصورات، وإعادتها إلى الحياة من جديد للعيش مع البشر.

وكان فريق من "الأكاديمية الصينية للعلوم"، قد أعلنوا اكتشاف قطعة من غضروف فخذ ديناصور من سلالة "caudipteryx"، عاش على الأرض منذ أكثر من 125 مليون سنة.

وقالت البروفسور أليدا بيلول، والتى كانت ضمن المشاركين فى هذا الاكتشاف: إن هناك بيانات أولية جيدة ومثيرة، مشيرة إلى أملها فى أن يكون من الممكن إعادة بناء تسلسل الحمض النووى لهذا الديناصور.