ترامب يطلق تطبيقا خاصا للتواصل الاجتماعى

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "يو إس إيه توداى" الأمريكية عن بيان لمجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا المملوكة له وشركة ديجيتال وWorld Acquisition أن التطبيق سيتحدى شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "تويتر" و"فيسبوك" بعد أن منعت ترامب من التفاعل عبر منصاتها.

ولفت البيان إلى أن التطبيق ستنتجه شركة جديدة، وقال ترامب: "نعيش فى عالم أصبح فيه لطالبان حضور هائل على تويتر، بينما يجرى إسكات رئيسكم الأمريكى المفضل.. هذا غير مقبول.. متحمس لإرسال أولى الحقائق التى أكتبها من خلال منصة تروث سوشيال قريبا".

يذكر أنه تم حظر ترامب من قبل عمالقة وسائل التواصل الاجتماعى فى وقت سابق من هذا العام، بعد منشوراته المتعلقة بأعمال الشغب فى 6 يناير فى مبنى الكابيتول بالولايات المتحدة.