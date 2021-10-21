واتساب يطور ميزة جديدة لسهولة الدردشة الجماعية

جدة - نرمين السيد - وطرح "واتساب" توسع ميزة المكالمات القابلة للانضمام إلى الدردشات الجماعية، مسبقا مع أول يوليو الماضى.

وتتيح الميزة للمستخدمين الانضمام إلى مكالمة جماعية جارية بعد بدايتها، من خلال إضافة زر لانضمام المستخدمين للصفحة الرئيسية لمجموعة واتساب.

وأتاحت ميزة واتساب للمستخدمين الانضمام إلى المكالمة الفائتة مباشرة عبر نافذة الدردشة الجماعية، وفقا لموقع "techcrunch" التقنى.

ووفقا للموقع أضافت الشركة أيضا تغيير على إشعار المكالمة الفائتة، ويعرض النظام الأساسى للتطبيق حاليا اسم المجموعة بدلا من أسماء المشاركين، كما ستظهر المكالمة الجارية فى قائمة الدردشة، بحيث يمكن للمستخدمين معرفة المجموعات التى لديها مكالمات مباشرة بمجرد فتح التطبيق.

واستهدف واتساب من ذلك التوسع سهولة تواصل الأفراد مع بعضهم بشكل تلقائى بمجرد نقرة، وزيادة شعبية الاتصال الجماعى من خلال دمج المكالمات القابلة للانضمام مستخدمى واتساب طريقة تلقائية جديدة للتواصل مع مجموعات العائلة والأصدقاء.