صور- ملابس مكسيكية أنيقة لعارضة الأزياء ريناتا مانتيرولا

جدة - نرمين السيد - ريناتا مانتيرولا عارضة أزياء مكسيكية شاركت فى الكثير من عروض الأزياء، ونالت بسببها شهرة واسعة لإطلالاتها الأنيقة. كما ازدادت شهرتها لرغبتها فى المشاركة فى التمثيل، وقدمت العديد من المسلسلات "لحن الانتقام"، والأفلام. وكشفت عن سر رشاقتها حيث تحرص على ممارسة التمارين الرياضية وتناول الأطعمة الصحية لأجل التألق فى عروض الأزياء.

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