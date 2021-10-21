قبل أيام من طرحها.. أبل تكشف عن مواصفات وسعر الجيل الجديد من «AirPods 3»

جدة - نرمين السيد - وأشارت إلى أنه يتم طرح سماعاتها اللاسلكية "AirPods 3" التى تختلف عن "AirPods Max" للبيع يوم 26 أكتوبر الجارى.

وكشفت عن سعرها حيث تأتى بـ 179 دولار أمريكى، أى مايزيد عن 2800 جنيه مصرى، بالإضافة إلى تمتعها بتصميم بلاستيك صلب وبقياس واحد يناسب أكثر الأذن حيث تتمتع بسيقان أقصر مقارنة بما قبلها.

وأوضحت أبل أن سماعتها الجديدة تتمكن من مقاومة الماء والعرق بتصنيف IPX4 سواء لسماعات الأذن أو حافظة الشحن.

وتتميز سماعة AirPods 3 بإجمالى 30 ساعة من وقت الاستماع مع الحافظة، حيث زودت آبل عمر البطارية إلى 6 ساعات من الاستماع المتواصل، و4 ساعات من وقت التحدث، كما توفر بعض خيارات التحكم مثل النقر مرة واحدة للتشغيل أو الإيقاف المؤقت أو الرد على مكالمة، والضغط مرتين للتخطى إلى المقطع التالى، والنقر 3 مرات للرجوع إلى المقطع السابق.

وتلائم سماعات AirPods 3 هواتف آيفون 13 والإصدارات السابقة، وبعض إصدارات iPad وMacBook وiPod.