كمامة تكشف إصابة مرتديها بكورونا فى 90 دقيقة

جدة - نرمين السيد - ويساعد قناع الوجه فى تشخيص من يرتديه حال إصابته بفيروس كورونا خلال 90 دقيقة.

واستعان المهندسون بأجهزة استشعار صغيرة فى الأقنعة معتمدة على آلات خلوية مجففة بالتجميد، كما يمكن التخلص منها أو إعادة تركيبها فى أقنعة أخرى، وفقا لما جاء فى "سكاى نيوز".

ويمكن استخدام تلك المستشعرات ليس فقط فى أقنعة الوجه بل الملابس أيضا، ويساعد ذلك فى مراقبة تعرض العاملين بمجال الرعاية الصحية للإصابة بكورونا.

وجاء تصميم المستشعرات بإمكانية تنشيطها من قبل مرتديها عندما يكونون على استعداد لإجراء الاختبار، ولا تُعرض النتائج إلا فى داخل القناع، حفاظا على خصوصية المستخدم.

وقال أستاذ الهندسة الطبية والعلوم فى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وكبير مؤلفى الدراسة، جيمس كولينز: "لقد أثبتنا أنه يمكننا تجميد مجموعة واسعة من أجهزة استشعار البيولوجيا الاصطناعية، للكشف عن الأحماض النووية الفيروسية أو البكتيرية، وكذلك المواد الكيماوية السامة، بما فى ذلك السموم العصبية".