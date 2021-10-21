تسلا للسيارات الكهربائية تحقق أرباحا تتخطى 1.62 مليار دولار خلال 3 أشهر

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سى إن بى سى" الإخبارية الأمريكية أن أرباح تسلا تخطت حاجز المليار دولار للمرة الثانية، مقارنة بأرباح بلغت 331 مليون دولار فى الربع الثالث من العام الماضى.

وسجلت الشركة إيرادات تقدر بـ 13.76 مليار دولار مقابل توقعات بنحو 13.63 مليار دولار، وجاءت النتائج مدفوعة بتحسن هوامش الربح الإجمالية من مبيعات السيارات بنسبة 30.5%، و26.6% بشكل عام، وكلاهما يمثل رقما قياسيا فى الأرباع الخمسة الماضية على الأقل.

كما حققت تسلا إيرادات بقيمة 806 ملايين دولار من أعمالها فى مجال الطاقة، و894 مليون دولار من الخدمات والإيرادات الأخرى، والتى تشمل صيانة المركبات وإصلاحها، والتأمين على السيارات ومبيعات البضائع التى تحمل علامة الشركة.

وقالت شركة تسلا سابقا إنها سلمت 241.3 ألف سيارة كهربائية وإنتاج 237.8 ألف سيارة خلال الفترة المنتهية فى 30 سبتمبر 2021.