صور- مصممة أزياء تشكل منزلا للعصافير يشبه بيوت البشر

جدة - نرمين السيد - وصممت تيريزا منزل على حمام مصمم على الطراز الكلاسيكى الجديد مع حوض استحمام مستقل، وصالة سكاندى ريفية، وغرفة معيشة عصرية، وفقا لما جاء فى صحيفة "ديلى ميل".

وجاء التصميم بعرض 28 سنتيمتر وعمق 20 سنتيمتر، ثم بدأت فى تصميم الديكورات الداخلية باستخدام أثاث منزل الدمية والأشياء التي صنعتها خصيصًا لها بمقياس 1:12، وأخذت بعض قطع الأثاث، مثل الخزانة ذات الطراز الصينى والشاشة الصينية والحمام المستقل، من بيت دمية صنعته هى وزوجها لابنتها.

واستعانت بعملة معدنية قديمة لتصميم الطاولة الموجودة فى حمام منزل العصفور، كما يحتوى المنزل على ورق حائط وسجادة مصنوعة من مادة مستوحاة من فن الآرت ديكو.