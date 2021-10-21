صورة- ثمنها 300 ألف إسترلينى.. الرياح كادت تحطم سيارة بوجبا الفارهة

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جدة - نرمين السيد - ونشر بوجبا صورة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، تظهر فيها السيارة وبجوارها فرع شجرة متحطم والذى كاد يسقط فوق السيارة مباشرة بفعل الرياح القوية وعلق قائلًا: "هذا ما حدث بالأمس".
والجدير بالذكر أن سيارة بوجبا التى تعود إلى نور رولز رويس تبلغ قيمتها حاليًا 300 ألف جنيه إسترلينى.
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