خطوات بسيطة لتحضير الدجاج بطريقة جديدة

جدة - نرمين السيد - ويعشق البعض تناول الدجاج، لذا يمكن طهيها بطرق مختلفة منها "صدور دجاج تندورى للرجيم" من خلال الاستعانة بمكونات بسيطة وهى: -4 قطع من صدور الدجاج. -3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. -ملعقة صغيرة من الكزبرة. -ملعقة صغيرة من الكمون المطحون. -ملعقة صغيرة من الكركم المطحون. -ملعقة كبيرة من بهارات الجرام ماسالا. -ملعقة كبيرة من البابريكا. -كوب لبن زبادى. -2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون. -4 فصوص من الثوم المهروس. -2 ملعقة كبيرة من الزنجبيل المهروس. -ملعقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير: يسخن الزيت فى مقلاة على نار متوسطة ثم إضافة الكزبرة والكمون والكركم وجارام ماسالا والبابريكا. وتقلب المكونات جيدا لمدة 3 دقائق ثم يتم وضعها فى وعاء جانبا وتترك لتبرد، وإضافة اللبن الزبادى إلى مزيج التوابل ثم وضع عصير الليمون والثوم والملح والزنجبيل. وبعدها يجب إحداث شقوق فى الدجاج من خلال السكين ثم غمسها فى الخلطة المحضرة حتى يتم تتبيلها جيدا لمدة 6 ساعات. بعدها يتم إخراج الدجاج من الخليط، ويصفى ثم يتم شويه على الفحم أو المشواة الكهربائية حتى تنضج.

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