سبوتيفاى تتيح لصانعى المحتوى نشر مقاطعهم المصورة على المنصة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة - وفق موقع "تيك كرانش" التقنى - أن الأداة الجديدة ستتوفر من خلال منصة إنشاء المحتوى "أنكور" (Anchor).
وأشار الموقع التقنى إلى أن "سبوتيفاى" كانت قد أطلقت خدمة نشر المحتوى المصور العام الماضى لكن لعدد محدود من صانعى المحتوى، تضمنت المحتوى الذى تنتجه "سبوتيفاى" والمحتوى الحصرى للمنصة، ولكن لم تكن هناك طريقة لأى منشئ محتوى لنشر مقاطعه على المنصة.
وأوضح أنه باستخدام Anchor، سيتمكن صانعو المحتوى من تحميل مقاطع الفيديو الخاصة بهم من خلال حساباتهم، بالطريقة نفسها التى يستخدمونها لتحميل المحتوى الصوتى.
وأشار إلى أن منشئى المحتوى سيتمكنون من تحقيق الدخل من مقاطع الفيديو الخاصة بهم من خلال استخدام الاشتراكات، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن طرح الميزة الجديدة سيتم تدريجيا، ما يعنى ضرورة أن يسجل صانعى المحتوى المهتمين فى قائمة انتظار للحصول عليها.
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