شاومى تنتج سياراتها الخاصة بكميات كبيرة اعتبارًا من 2024

جدة - نرمين السيد - ونشر قسم التسويق الدولى فى شاومى هذه الأنباء على حساب الشركة على موقع التدوين الصينى "ويبو".

وتمثل تلك الخطوة الهدف الرئيسى التالى لقسم المركبات الكهربائية الوليد فى الشركة، الذى أعلنته شاومى رسميًا فى وقت سابق من العام الجارى.

وسجلت أسهم شاومى، ارتفاعًا بنسبة 5.4 فى المائة وصولاً إلى 3 دولارات أمريكية تقريبًا، وهى أكبر زيادة يومية منذ منتصف مايو؛ وبذلك توسع مكاسبها للجلسة التداول الثالثة على التوالى.

وكانت شاومى قد أعلنت فى مارس التزامها باستثمار 10 مليارات دولار فى قسم جديد للسيارات الكهربائية على مدى السنوات العشر القادمة، وأكملت التسجيل التجارى لوحدتها الكهربائية فى أواخر أغسطس.