جدة - نرمين السيد - ونشر قسم التسويق الدولى فى شاومى هذه الأنباء على حساب الشركة على موقع التدوين الصينى "ويبو".
وتمثل تلك الخطوة الهدف الرئيسى التالى لقسم المركبات الكهربائية الوليد فى الشركة، الذى أعلنته شاومى رسميًا فى وقت سابق من العام الجارى.
وسجلت أسهم شاومى، ارتفاعًا بنسبة 5.4 فى المائة وصولاً إلى 3 دولارات أمريكية تقريبًا، وهى أكبر زيادة يومية منذ منتصف مايو؛ وبذلك توسع مكاسبها للجلسة التداول الثالثة على التوالى.
وكانت شاومى قد أعلنت فى مارس التزامها باستثمار 10 مليارات دولار فى قسم جديد للسيارات الكهربائية على مدى السنوات العشر القادمة، وأكملت التسجيل التجارى لوحدتها الكهربائية فى أواخر أغسطس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاومى تنتج سياراتها الخاصة بكميات كبيرة اعتبارًا من 2024 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.