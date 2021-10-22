فيديو.. افتتاح «عين دبى» أضخم عجلة مشاهدة فى العالم

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ويمكن لزوار جزيرة "بلوواترز"، الاستمتاع بعروض ترفيهية مميزة وشاملة، بما فيها زيارة متحف "مدام توسو" الشهير، حسبما نشرت شبكة "سكاى نيوز".
وتقع عين دبى فى جزيرة "بلوواترز"، وتعد من أبرز المعالم السياحية فى دبى، التى تضيف إلى الأرقام القياسية للمدينة، وتحيط بها المراكز التجارية، والمطاعم، والشقق السكنية بالإضافة إلى سوق تراثى.
يبلغ ارتفاع هذه العجلة الترفيهية الضخمة والأعلى من نوعها فى العالم، 210 أمتار، وتتميز بإطلالة رائعة على أفق دبى، إذ تقع قبالة الواجهة البحرية لمشروع "جميرا بيتش ريزيدنس".
كما تطل "عين دبى" على المناظر الخلابة لساحل المدينة وأفق المارينا المبهر، فضلا عن أبرز المعالم السياحية، من بينها برج العرب، ونخلة جميرا، وبرج خليفة.
أما قاعدتها، فتُشكل منطقة ترفيهية، إذ سيتم تزويد العجلة بشاشة LED ضخمة.
وتسعى "عين دبى" لتشجيع الجمهور على زيارتها ضمن مقصورات. وتنقسم لثلاث فئات، هى مقصورات المشاهدة، ومقصورات تجارب العائلة والأصدقاء، والمقصورات الخاصة.
وتوفر جميع هذه المقصورات تجارب ترفيهية منوعة مع جولة دوران كاملة لمدة 38 دقيقة تقريبا، أو جولتين لحوالى 76 دقيقة.
وجرى تصميم كبسولات المقصورات بمرونة عالية، تتيح تنظيم الاحتفالات العائلية والاجتماعية كحفلات الخطوبة والزواج وأعياد الميلاد، فضلا عن المناسبات الخاصة بالشركات التجارية التى يمكنها إقامة حفلاتها فى "البلازا" الواسعة.
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