فيديو- تفوق سرعة الصوت.. مواصفات أسرع طائرة فى العالم 

جدة - نرمين السيد - أعلنت إحدى الشركات الفرنسية الكبرى فى عالم الطيران، مواصفات طائرتها الجديدة الفائقة السرعة "الكونكورد"، والتى ستسطيع من خلالها أن تقطع رحلة جوية بين لندن ونيويورك فى نحو 90 دقيقة فقط.





وقالت الشركة إن طائرتها الجديدة تتميز بالسرعة التى تفوق سرعة الصوت، ومن المقرر اعتمادها رسميًا بحلول عام 2029. وأوضحت الشركة أن الطائرة الجديدة تفوق خمسة أضعاف تقريبا الطائرة الأخرى، وتتسع حاليًا لنحو 100 مسافر، وتتوقع الشركة أن تتسع الطائرة لعدد أكبر من الركاب فى وقت لاحق.

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