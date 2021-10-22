صور- «Boji».. كلب شوارع اعتاد السفر داخل القطارات

جدة - نرمين السيد - أثار كلب شوارع أطلق عليه اسم Boji، داخل إسطنبول، حيرة الكثير من رواد السوشيال ميديا، بعدما لفت انتباه الجميع بجرأته فى استخدام وسائل المواصلات العامة، وقطع مسافات طويلة من أجل السفر والتنزه.





Boji، الذى اعتاد على السفر بين المدن المختلفة لاقى رواجًا على مواقع التواصل الاجتماعى، كما يشارك العديد من الأشخاص صورهم مع بوجى فى المواصلات العامة. الكلب مزود بشريحة إلكترونية، ويقطع مسافة 30 كيلومترًا فى اليوم عن طريق السفر بين 29 محطة.

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