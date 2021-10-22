صور- شاكيرا فى أحدث ظهور بالأسود

جدة - نرمين السيد - وشاركت شاكيرا، جمهورها ومتابعيها على حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام" صورا من جلسة التصوير التى تألقت فيها بإطلالة مميزة نالت استحسان الكثير من عشاقها.

يذكر أن شاكيرا ذات الأصول اللبنانية، زوجة جيرار بيكيه مدافع برشلونة الإسبانى لكرة القدم، وتعرضت منذ أيام لهجوم من قبل اثنين من الخنازير البرية أثناء نزهة مع ابنها فى حديقة للحيوان بمدينة برشلونة.

وشاركت قصتها عبر فيديو نشرته عبر خاصية "ستورى" على موقع "إنستجرام" قائلة إن الخنزيرين أخذا حقيبتها وفرا بها إلى الغابة، ودمرا محتواها بما فى ذلك هاتفها الجوال، وأظهرتها أمام الكاميرا.