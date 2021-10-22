عكس يوتيوب وواتساب.. دراسة تشيد بـ تويتر فى مواجهة جائحة كورونا

جدة - نرمين السيد - ألقت دراسة جديدة الضوء على كيفية تعامل المنصات المختلفة مع انتشار التقارير الإخبارية غير الموثوقة فى أثناء وباء "كوفيد-19"، وكشفت أنه بينما معظم منصات التواصل الاجتماعى ضخمت نظريات المؤامرة المنتشرة حول الوباء، تمكن تويتر من كبحها.





وسألت الدراسة، التى نشرتها دورية سيدج الأمريكية، أشخاصا من 17 دولة، معظمها فى أوروبا، عن منصات التواصل الاجتماعى التى يستخدمونها مثل فيسبوك أو تويتر أو واتساب أو يوتيوب.

كما طرح الباحثون مجموعة من الأسئلة المتعلقة ببعض أكثر نظريات المؤامرة شيوعًا على تلك المنصات المتعلقة بـ"كوفيد-19"، مثل آراؤهم عن نشأة الفيروس وما إذا كانوا يعتقدون أنه مسرب من مختبر عسكرى، وما إذا كان سلاحًا بيولوجيًا، وفعالية اللقاح.

وقال معدو الدراسة: "فى المتوسط، وجدنا أنَّ منصة تويتر تقوض نظريات المؤامرة بنسبة 3%، بينما تظهر النتائج أنَّ يوتيوب يزيد منها بنسبة تتراوح بين 2 و3 %، وواتساب بنسبة بين 1 و2%".

يذكر أن عددًا من الدراسات الحديثة حول السلوك الاجتماعى عبر الإنترنت كشفت عن القوة الهائلة لفيسبوك وتويتر ومنصات أخرى فى إعطاء مدى واسع للادعاءات التى لم يتم التحقق من صحتها، وسلط وباء "كوفيد -19" الضوء على الدور المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعى فى نشر نظريات المؤامرة تلك.