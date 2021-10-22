مصر تشارك بفعاليتين حول علوم الفضاء بمعرض إكسبو دبى 2020

جدة - نرمين السيد - يشارك وفد مصرى رفيع المستوى من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، يوم الأحد القادم 24 أكتوبر الجارى، بفعاليتين عن علوم وتكنولوجيا الفضاء والاستشعار من البُعد فى معرض إكسبو دبى 2020.





ومن المقرر أن يضم الوفد الدكتور ياسر رفعت، نائب الوزير لشئون البحث العلمى، والدكتور محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، والدكتور إسلام أبوالمجد نائب رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء ومستشار الوزير للشئون الإفريقية وتكنولوجيا الفضاء، والدكتور أسامة شلبية عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بنى سويف.

وتتناول الفعالية الأولى، دور شباب الباحثين فى مجال تطبيقات الاستشعار من البُعد، كما تطرح أساليب متنوعة لتعزيز التواصل بين شباب الباحثين وتبادل الخبرات بين شباب الباحثين، وكذا تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة للدخول بقوة فى مجال علوم وتطبيقات الفضاء.

وتناقش الفعالية الثانية عددًا من الموضوعات الهامة، منها مجابهة التحديات البيئية الإقليمية باستخدام تكنولوجيا الاستشعار من البُعد، والدور المحورى الذى تقوم به مصر من خلال الهيئة القومية للاستشعار من البعد فى دراسة ورصد التحديات والمشكلات البيئية بالتعاون مع الدول الإفريقية، وكذلك الدور الأكاديمى للجامعات وكيفية تأهيل الخريج ليواكب متطلبات سوق العمل فى فهم هذه المشكلات وكيفية العمل عليها.