اختراق شبكة ترامب الاجتماعية قبل إطلاقها الرسمى

جدة - نرمين السيد - ووفقا لمراسل صحيفة The Washington Post، درو هارويل، كان بإمكان الناس الوصول إلى الشبكة الاجتماعية التى لم تفتح بعد من خلال رابط عام.
وأضاف أن حساب ترامب على الموقع قد تعرض للاختراق، ونشر صورة لخنزير على صفحته.
قال هارويل: "يمكن لأى شخص إنشاء حساب على موقع TRUTH Social الخاص بترامب باستخدام رابط عام.. لم يتم إطلاق الموقع بعد، لكنه بالفعل ضعيف للغاية".
وتحدث الرئيس السابق ترامب، أمس الخميس، عن إنشاء مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا والشبكة الاجتماعية.
يذكر أنه تم حجب صفحات ترامب على جميع الشبكات الاجتماعية تقريبا بعد 6 يناير، عندما اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول الأمريكى، مما منع الموافقة على نتائج الانتخابات الرئاسية حينها.
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