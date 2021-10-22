إيرادات «إنتل» تتراجع بسبب نقص مكونات صناعة الرقائق

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية أن الشركة حققت إيرادات بنحو 18.1 مليار دولار مقابل إيرادات متوقعة بنحو 18.24 مليار دولار. وعن توقعاتها للربع الحالى، قالت "إنتل" إنها تتوقع حوالى 18.3 مليار دولار إيرادات بالربع الرابع. وتراجعت إيرادات الشركة من شرائح الكمبيوتر الشخصى، بنسبة 2% على أساس سنوى لتصل إلى 9.7 مليار دولار.

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