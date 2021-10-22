لهواة الفلك.. أفضل الظروف لمشاهدة زخات شهب الجباريات

جدة - نرمين السيد - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى أنباء عن ظهور زخات من الشهب فى سماء مصر، ليصدر المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بيانا عاجلا، حول الحدث الذى تشهده البلاد بدءًا من الساعة 9 مساء يوم الجمعة.





وتعرف الشهب المقرر ظهورها خلال تلك الساعات بشهب الجباريات، وهى شهب سريعة للغاية، وتندفع إلى الغلاف الجوى بسرعة 66 كيلو متر بالثانية، وتعتبر خافته لكنها تعوض ذلك الخفوت عن طريق إنتاجها ذيول من الغاز المتأين يستمر لبضعة ثوان بعد اختفاء الشهاب نفسه، وفى بعض الأحيان يمكن أن يكون الشهاب ساطعا بشكل استثنائى ويتفتت إلى أجزاء.

وتسقط الشهب، كما لو كانت آتية من كوكبة الجبار وهو سبب تسميتها، ولكن يمكن أن تظهر فى أى مكان آخر فى السماء، وتنشط شهب الجباريات سنويا خلال الفترة من 2 أكتوبر إلى 7 نوفمبر، وهى ليست من زخات الشهب القوية وهى غير معروفة بإنتاجها لعواصف شهابية.

ويعد أفضل وقت لمشاهدة زخات الشهب عمومًا من مكان مظلم بعيد تمامًا عن أضواء المدينة بعد منتصف الليل، بشرط صفاء السماء وخلوها من الغبار والسحب، وتعتبر من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه ظاهرة فلكية يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال.

وصرح أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، بأن زخة شهب الجباريات هى من زخات الشهب المتوسطة السنوية التى ينتظرها هواة الفلك فى جميع أنحاء العالم.

وأفاد تادرس بأن زخات شهب الجباريات ستصل إلى 20 شهابًا فى الساعة عند الذروة، مضيفًا أن أفضل الظروف لمشاهدة زخات الشهب عموما يكون من مكان مظلم بعيد تماما عن أضواء المدينة بعد منتصف الليل، بشرط صفاء السماء وخلوها من الغبار والسحب.

ونوه أستاذ الفلك إلى أن اكتمال القمر سيسبب مشكلة هذا العام بالنسبة لرؤية عدد كبير منها ويحجب ضوء القمر معظم الشهب الخافتة.

وتأتى شهب الجباريات نتيجة دخول الأرض فى مخلفات غبار مذنب هالى الشهير، والتى تحترق فى الغلاف الجوى الأرضى فى صورة شهب.