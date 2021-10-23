فيديو.. رد فعل رئيسة وزراء نيوزيندا وقت حدوث زلزال

وعلى غير المتوقع، تجاهلت أرديرن الهزات الأرضية على الهواء مباشرة، واكتفت بوصف ما حدث أنه "إلهاء بسيط"، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك".
وقالت لأحد المراسلين فى المؤتمر الصحفى الذى كان طرح سؤاله عليها: "آوه آسفة، إنه إلهاء بسيط، هل تمانع فى تكرار هذا السؤال".
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى لحظة تجاهل رئيس وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، للهزات الأرضية خلال مؤتمرها الصحفى، وتركيزها فى المقابل على هدف حكومتها فى تطعيم ما يصل إلى 90 فى المئة من السكان ضد فيروس كورونا وتقديم شهادات التطعيم.
وأفادت وكالة الزلازل النيوزيلندية "جيو نت" أن الزلزال الذى بلغت شدته 5.9 درجة وقع فى الجزء الأوسط من الجزيرة الشمالية على عمق 210 كيلومترات (130 ميلا)، وجاء مصحوبا بهزات أرضية حتى مدينة كرايستشيرش الجنوبية.
ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات عن زلزال نيوزلندا.
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