Vivo Y71t.. مواصفات أحدث هاتف ذكى فى 2021

جدة - نرمين السيد - ويحتوى هاتف فيفو Vivo Y71t، على شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.44 بوصة، وبدقة 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز، تدعم تغطية اللون من نوع DCI-P3 بنسبة 98٪.

ويحظى الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، مع عدسة بزاويا عريضة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل، بحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقنى.

ويتم تشغيل هاتف فيفو Vivo Y71t بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 810، بدقة تصنيع 6 نانومتر، يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ويأتى الطراز الأساسى مزودًا بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت من نوع UFS 2.1، مع خيار آخر للتخزين يأتى بسعة 256 جيجابايت، مع خيار إصلاح ذاكرة الوصول العشوائى عند 8 جيجابايت.

كما يتميز هاتف فيفو Vivo Y71t، ببطارية بقوة 4000 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 44 وات، يتم شحنها من 0 إلى 70% فى غصون 30 دقيقة، ويعمل الهاتف الذكى بواجهة المستخدم OriginOS 1.0، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.