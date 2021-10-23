الاتصالات تطلق منحة لبناء قدرات 1000 شاب فى تكنولوجيات التحول الرقمى

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية، منحة متقدمة لبناء قدرات 1000 من شباب الخريجين لإعدادهم لوظائف المستقبل فى التحول الرقمى، وتتضمن المنحة عدد من المحاور التدريبية فى الموضوعات المرتبطة بالبنية التكنولوجية والمعلوماتية مثل: الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات وإدارة عمليات الحوسبة السحابية والبرمجة المتقدمة وإدارة قواعد البيانات.





يأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصرى يتعامل رقميًا فى جميع مناحى الحياة، وفى ضوء الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية ممثلة فى الوزارة وبين شركة ميكروسوفت، والتى من خلالها يتم تنفيذ العديد من المهام فى إطار التحول الرقمى للعديد من الجهات فى الجهاز الإدارى للدولة.

وتهدف المنحة إلى تحقيق المعرفة والدراية بالتكنولوجيات المتطورة من خلال تدريب رقمى مكثف بالإضافة إلى إتاحة عدة منصات تدريبية وفصول افتراضية وتدريبات عملية للوصول بالمتدربين إلى المستوى المنشود عالميا فى التخصص نظريا وعمليا وينتهى التدريب بالحصول على الشهادات المتخصصة.

وتسهم المنحة فى صقل مهارات الشباب على النحو الذى يؤهلهم للمساهمة الفعالة فى النهضة التكنولوجية بالدولة التى بدأت لتحقيق مصر الرقمية، وذلك إيمانا واعتمادا على كفاءة وقدرة الشباب المصرى فى استيعاب وسائل وتكنولوجيات العصر القادم التى تؤهلهم للعمل فى السوق العالمى والمحلى على حد سواء.

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يذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفذ استراتيجية لإعداد وتأهيل الكوادر المصرية وتمكينهم من الحصول على الشهادات الاحترافية الدولية من كبرى الشركات العالمية التى تحرص على إقامة شراكات مع الوزارة فى مجال بناء القدرات الرقمية لثقتهم فى كفاءة الموارد البشرية المصرية وسهولة تقبلها للتدريب الاحترافى عالى المستوى.