الإمارات والمجر تبحثان تعزيز التعاون فى قطاع الفضاء

جدة - نرمين السيد - بحث سالم بطى القبيسى، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، مع وفد رفيع المستوى من المجر برئاسة الدكتورة أورسبيا فيرنيز مفوضية وزارية لأبحاث الفضاء فى وزراة الخارجية والتجارة المجرية، سبل تعزيز التعاون الفضائى بين البلدين وتوثيق العلاقات فى مجالات أبحاث الفضاء، ومراقبة الأرض، واستخدامات التكنولوجيا وتبادل المعرفة.





جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقد بالجناح المجرى فى (إكسبو 2020 دبى)، على هامش أسبوع الفضاء الذى يحتضنه المعرض العالمى، بالشراكة مع وكالة الإمارات للفضاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم السبت.

وتناولت المحادثات أيضا مواضيع عدة، من ضمنها خطط المجر لإرسال رائد فضاء إلى المحطة الفضائية الدولية بحلول العام 2024، وخطتها لإطلاق قمر اصطناعى علمى، بالإضافة إلى تطوير نظام قياس على متن هذا القمر بهدف تثبيته على المحطة الفضائية الدولية، كما تطرق الجانبان إلى المشروع الذى أعلنت عنه دولة الإمارات مؤخرا لاستكشاف كوكب الزهرة وحزام الكويكبات.

وقال القبيسى: "إن توطيد العلاقات الدولية فى مجال الفضاء يعد أحد أهم أولويات وكالة الإمارات للفضاء ضمن جهود نقل المعرفة والخبرات مع المؤسسات الفضائية العالمية، نظرا لأهمية ذلك فى استمرار مسيرة نمو وازدهار قطاع الفضاء الوطنى"، مشيرا إلى أن هناك العديد من فرص التعاون الفضائى بين دولة الإمارات والمجر، وخصوصا فى مجالات الأقمار الاصطناعية والبحوث الفضائية بما يعود بالخير على القطاع الفضائى فى البلدين.