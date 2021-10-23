مركبة ناسا ترصد حدثا تاريخيا لعملية إعادة تشغيل فى الفضاء

جدة - نرمين السيد - وسجلت مركبة "ناسا" الفضائية العابرة للكواكب لحظات يمكن وصفها بالتاريخية والمثيرة لتغير حالة قزم أبيض لأول مرة فى التاريخ.

وتبحث مركبة (TESS) فى الفضاء البعيد عن عوالم جديدة غير مكتشفة تشبه الأرض، لكنها رصدت قزما أبيض يخمد وينطفئ بشكل مفاجئ يقوم بعدها بالاشتعال من جديد.

وتم رصد هذه الحالة الفريدة لأول مرة لدى نجم يطلق عليه اسم "TW Pictoris"، والذى يبعد حوالى 1400 سنة ضوئية عن كوكب الأرض.

وبحسب موقع "space" المتخصص فى علوم الفضاء، تعتبر هذه الملاحظة الهامة هى المرة الأولى التى يرى فيها الفلكيون قزما أبيضا يغير لمعانه بطريقة غريبة، حيث غير النجم من درجة سطوعه الأصلية بسرعة كبيرة.

ويعتبر العلماء هذا الحدث من المؤشرات الهامة جدا التى قد يكون لها تأثير كبير على طبيعة فهمنا لعملية التراكم (أو مواد البناء) فى العديد من أنواع الأجرام السماوية.

يذكر، أن الأقزام البيضاء هى بقايا نجوم كبيرة بحجم كوكب الشمس تقريبا، والتى أحرقت كل الهيدروجين الذى غذاها فى وقت سابق.

ويعتبر علماء الفلك أن دراسة أنظمة الأقزام البيضاء تساعدنا فى التعرف على المستقبل البعيد لنظامنا الشمسى، عندما ينفذ هيدروجين الشمس بعد حوالى 5 مليارات سنة من الآن.

ويحدث تغيير اللمعان عادة لدى الأقزام البيضاء عندما يقوم النجم بسحب مواد من نجم قريب، فى عملية تعرف باسم التراكم، حيث "يتغذى" القزم الأبيض على رفيقه أو جاره، وينمو ويصبح أكثر إشراقا.

وقالت جامعة "دورهام"، التى قادت البحث، فى بيان: "يتأثر سطوع القزم الأبيض المتراكم بكمية المواد المحيطة التى يتغذى عليها، لذلك يقول الباحثون إن شيئا ما يتداخل مع إمداداته الغذائية".

وتابع البيان: "إنهم (الباحثون) يأملون أن يساعدهم هذا الاكتشاف فى معرفة المزيد عن الفيزياء التى تقف خلف عملية التراكم، حيث تتغذى أجسام مثل الثقوب السوداء والأقزام البيضاء والنجوم النيوترونية على المواد المحيطة من النجوم المجاورة".

وقال المؤلف الرئيسى وعالم الفلك فى جامعة "دورهام" سيمون سكارينجى فى البيان: "رؤية سطوع (TW Pictoris) ينخفض ​​فى 30 دقيقة هو بحد ذاته أمر غير عادى لأنه لم يسبق رؤيته فى الأقزام البيضاء الأخرى وهو أمر غير متوقع تماما".