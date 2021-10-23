معهد الفلك: ضعف تأثير بركانى لابالما وإيتنا على الأراضى المصرية

وقال القاضى فى تصريح اليوم السبت، إنه "وفقا لأسوء سيناريو، فى حالة سقوط الأمطار، فإن أكبر التركيزات لن تزيد على 0.0010. جزء من ثانى أكيد الكبريت لكل مليون جزء هواء، وهو أقل بألف مرة من الحدود التى تمثل خطر على الصحة العامة"، داعيا وسائل الإعلام لتحرى الدقة وعدم إثارة الذعر بهذا الشأن.
وأضاف أن المعهد سيواصل متابعة الانبعاثات والتنبؤ بتأثيراتها خلال الفترة لاحتمالية حدوث أى تغييرات فى نشاط البركان واتجاه الرياح، وسيقوم بتحديث تلك البيانات على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى.
وكان قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى وبعض الوسائل الإعلامية أخبار عن تأثيرات ثورة بركان "لابالما" بجزر الكنارى، الذى نشط منذ 19 سبتمبر الماضى وما قد تخلفه من أمطار حامضية وتركيزات عالية من ثانى أكسيد الكبريت، وكذلك بركان "إيتنا" بجنوب إيطاليا الذى نشط مؤخرا فى صباح يوم 21 أكتوبر الحالى، على مصر.
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