فيديو.. عجل هائج ينتقم من المارة بوحشية فى أحد شوارع العراق

جدة - نرمين السيد - تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو لعجل جاموس هائج، وهو يهاجم المارة فى قضاء الزبير التابع لمحافظة البصرة جنوبى العراق.



جدة - نرمين السيد - تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو لعجل جاموس هائج، وهو يهاجم المارة فى قضاء الزبير التابع لمحافظة البصرة جنوبى العراق. ويظهر مقطع الفيديو الجاموس وهو يهجم على المارة بوحشية ويطرحهم أرضا الواحد تلو الآخر، فيما يحاول أخرون إبعاده.

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