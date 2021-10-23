قصة وفاء.. فان ديزل يرافق ابنة شريك أفلامه فى حفل زفافها

جدة - نرمين السيد - ورافق ميدو ووكر فى ممر الحفل، الفنان فان ديزل، شريك صديقه القديم ووكر، فى سلسة أفلام "Fast & Furious".

ونشرت ابنة بول ووكر صورة للحظة مرافقة فان ديزل لها خلال الحفل فى حسابها عبر انستجرام.

وقالت ميدو ووكر لمجلة فوج: "لم نكن نتخيل أن يكون الأمر أكثر كمالا وشخصية. وبصراحة كان الأمر سهلا وبسيطا. لقد عرفت أنا ولويس بالضبط ما أردناه منذ البداية. لقد كان احتفالا حميما للغاية".

وأضافت: "كنا جميعا حفاة، نرقص على الرمال. لإنهاء الليل، كان هناك عرض رائع للألعاب النارية، وأضاءنا الفوانيس فى سماء الليل الخلابة".

وتوفى والد ووكر فى حادث سيارة فى جنوب كاليفورنيا فى عام 2013 عن عمر يناهز الـ40 عاما. كان فى مقعد الراكب فى سيارة بورش كاريرا جى تى 2005، يقودها شريك فى فريق السباق، التى اصطدمت بعمود ضوئى واشتعلت فيها النيران.