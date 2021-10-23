علماء صينيون يكتشفون أحفورة نادرة لـ ديناصور

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، عثر علماء من معهد منطقة منغوليا لحماية الأحافير، على الأحفور كاملة نسبيا فى منطقة منغوليا التى تتمتع بحكم ذاتى شمالى الصين.
وأشارت الوكالة إلى أن الباحثين اكتشفوا الأحفورة خلال مسح بدأ الشهر الماضى فى منطقة جبل ماتسونغشان فى راية ألكسا، وحددوا خلال المسح 10 مواقع لجمع الحفريات القديمة فى طبقات العصر الطباشيرى وأواخر الجوراسى.
والعصر الطباشيرى، بدأ قبل 137 مليون سنة وانتهى قبل 65 مليون سنة، ويعتقد العلماء أنه آخر حقبة لسيطرة الديناصورات على الأرض.
ولفتت الوكالة إلى أن العلماء عثروا من خلال المسح أيضا على العديد من أحافير أنكيلوسور (ديناصور مدرع) وإقوآنودون والسلاحف، ومن المفترض أن يعمل الباحثون الفترة المقبلة على إصلاح وتحديد الحفريات لتوسيع نطاق دراسات الأحافير الطباشيرية بشكل أكبر.
ويساعد دراسة هذه الأحافير على تقديم أدلة جوهرية للتطور البيولوجى فى تلك الحقبة من الزمن، والتى تساعد فى دراسة تطور الديناصورات وظروف معيشتها وكذلك الأسباب التى أدت إلى انقراضها من على الأرض.
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